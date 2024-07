G.Galli: “Morata grandissimo attaccante, mi piace la sua professionalità”

Giovanni Galli, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan in vista della prossima stagione

Stefania Palminteri Redattore 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 17:16)

Giovanni Galli, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a 'SuperNews', soffermandosi in modo particolare sul Milan in vista della prossima stagione, tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca e il mercato. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Perso Zirkzee il Milan ha puntato su Morata, scelta giusta da parte dei rossoneri? "Morata è un grandissimo attaccante. Rispetto a Zirkzee ha soltanto qualche anno in più, ma non può essere considerato solo una semplice alternativa all'olandese. Certo, Zirkzee poteva essere un grande investimento per il futuro, anche in chiave plusvalenza, ma Morata non è una seconda scelta. Lo spagnolo è stato determinante anche in nazionale all'Europeo, è un profilo che mi piace come professionista e come calciatore".

Fonseca ha preso il posto di Pioli in panchina, l'ex Roma può far bene in casa Milan? Che tipo di campionato si aspetta? "Fonseca è stato sfortunato nella sua esperienza italiana, all'estero ha sempre fatto bene, è giusto che gli venga data una seconda chance. Ha sempre lavorato con i giovani, è sicuramente un allenatore preparato. Vale lo stesso discorso fatto in precedenza per Palladino, arriva in una piazza esigente, in un ambiente diverso, reduce da sei derby persi contro l'Inter. Gioco forza deve alzare l'asticella, bisogna vedere anche che squadra gli verrà messa a disposizione. Se si parte da Morata però l'andazzo è quello giusto".

Qual è il suo pronostico sulla sfida scudetto in vista della prossima stagione? "Credo che la favorita sia l'Inter, che parte più avanti rispetto alle altre. Però è una squadra non più giovanissima, che punta anche alla vittoria della Champions. In questo caso, o hai una rosa ampia o tutto diventa più complicato. Bisogna avere 26 giocatori forti, l'Inter deve integrare la rosa sul mercato. Il cammino dello scorso anno è stato strepitoso, l'Inter potrebbe anche ripetersi".