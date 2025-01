G.Galli: “Conceicao può far tornare il Milan una squadra vincente, ma…”

" Credo che Conceiçao abbia tutte le caratteristiche che servono per fare del Milan una squadra vincente, ma il club deve supportarlo a dovere . La squadra dà l'idea di essere presuntuosa ma per me è più una questione di maturità: fai una grande partita e ti senti forte e invincibile e sottovaluti quella successiva. Le due sfide Champions con Girona e Dinamo Zagabria sono assolutamente alla portata ed entrare nelle prime otto sarebbe fondamentale anche per gestire gli impegni di febbraio. II Milan può farcela. Conceiçao fa bene a parlare di mentalità ma anche lui deve fare le scelte giuste, puntando su giocatori affidabili al 100%. La mentalità poi si allena con l'intensità e l'applicazione in allenamento e per questo, ribadisco, Conceiçao è l'uomo giusto. E il ritorno di Pulisic può spostare gli equilibri.

La Juve, dall'altra parte, ha vinto una partita che può significare la svolta per la stagione. La società ha avviato un progetto di ricostruzione come aveva provato a fare nel 2019 con Sarri. Il principio è lo stesso: visto che con i singoli non arrivo, punto tutto sul collettivo. Finora l'allenatore non ha avuto nemmeno grande fortuna, ma con la rosa intera a disposizione e con un gruppo che davvero segue le sue idee, la Juve diventa una squadra competitiva, in corsa per i primi quattro posti della classifica e per i primi otto della Champions. Occhio al Bruges però. E Kolo Muani è l'uomo giusto dal mercato: è l'attaccante che manca, quello che lega la squadra e che può permettere a Vlahovic di fare il riferimento dell'area di rigore".