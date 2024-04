Futuro Pioli: ADL pronto ad un’offerta per Pioli, i dettagli

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Il Mattino', Pioli è la prima scelta di Aurelio De Laurentis per la panchina del Napoli

Stefania Palminteri Redattore 26 aprile - 17:45

Il Milan ha deciso di cambiare allenatore e, pertanto, dalla stagione 2024-2025 la Prima Squadra rossonera non sarà più affidata a Stefano Pioli. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola, però, il tecnico di Parma non resterà a lungo senza squadra. Pioli, infatti, è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, per sostituire Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Più di Antonio Conte ("che ha fatto il prezioso", il commento del quotidiano partenopeo) e di Gian Piero Gasperini, che ha deciso di restare all'Atalanta.

L'offerta di ADL a Pioli è chiara: contratto per due anni, con scadenza 30 giugno 2026, con uno stipendio di 3 milioni di euro netti a stagione. Meno dei 4 più bonus che Pioli percepisce dal Milan, con cui è sotto contratto per un'altra stagione (scadenza 30 giugno 2025). La strategia del Presidente del Napoli per arrivare a Pioli è chiara, per 'Il Mattino': aspetterà che l'allenatore dell'ultimo Scudetto rossonero risolva, con buonuscita, il suo contratto con il Diavolo o che scatti l'esonero. Soltanto a quel punto, con Pioli nuovamente disponibile, concretizzerà la sua offerta. Sicuro di incontrare l'approvazione del tecnico emiliano.

