Franco Ordine: “Pioli è prima umano e poi calcistico, mi ricorda…”

Franco Ordine, a 'Il Corriere dello Sport', ha scritto un pezzo sulle parole di Pioli nel post partita. Ecco il pensiero del noto giornalista

Stefania Palminteri Redattore 7 aprile 2024 (modifica il 7 aprile 2024 | 16:31)

Il Milan non si ferma più. Abbattuto anche il Lecce per 3-0, i rossoneri volano in campionato. Ora testa ai quarti di Europa League contro la Roma. Franco Ordine, sulle pagine de 'Il Corriere dello Sport', ha scritto un lungo pezzo sulle parole di Pioli nel post partita, su Chukwueze e non solo. Ecco il pensiero del noto giornalista.

"A rendere pubblico il segreto del suo regno a Milanello, ha contribuito una delle ultime risposte confezionate ieri pomeriggio da Stefano Pioli. «Non sarei qui da tempo se non avessi avuto un rapporto splendido con lo spogliatoio». È tutto vero, è proprio così. E anche in questo tratto, che è prima di tutto umano e poi calcistico, c’è una singolare analogia con il predecessore che gli assomiglia di più, Carlo Ancelotti. Anche allora, nel giorno dell’addio, Paolo Maldini, il capitano, sintetizzò gli otto anni vissuti fianco a fianco col re della Champions con questo attestato: «Lo ringrazio per la qualità della vita che ci ha donato». E qui arriva anche la seconda confessione di Pioli, confermata dai giudizi di quei primi mesi della stagione: troppi gol presi e non solo per i “buchi” in difesa".

