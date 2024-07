Fonseca: “San Siro stadio incredibile, devo ringraziare tutti”

Fonseca ha parlato a Milan TV in merito ai suoi anni in Serie A e a questa nuova avventura come tecnico del Milan

Stefania Palminteri Redattore 9 luglio - 17:50

Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha parlato a MilanMilan TV. Ambizioni, passioni, identità della squadra e non solo. Le sue parole:

"Devo ringraziare tutti. Sono stato accolto molto bene. Mi è piaciuto molto Milanello". Così inizia l'intervista di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, a Milan TV. Ecco le sue parole.

"E' una grande responsabilità quella di allenare il Milan, ma anche un orgoglio. Abbiamo responsabilità di difendere la storia che conosce tutto il Mondo e dobbiamo avere l'ambizione di vincere. Cosa ricordo del Milan? Mi ricordo tanti giocatori. Il Milan è un club universale. Tutto il mondo conosce la sua storia. Io mi ricordo di aver seguito la squadra degli olandesi, di Baresi, di Costacurta di Maldini. La storia del Milan è fantastica. E' difficile non ricordarsi".

"Ho avuto un'infanzia felice, giocavo sempre a calcio. Sono cresciuto in un modo normale. Anche a scuola ho fatto un percorso normale. Non mi ricordo nulla del Mozambico. Otto anni fa sono andato via dal Portogallo e ho conosciuto molte culture e imparare tante lingue. Mi piace tante l'Italia. Mi sono arricchito viaggiando in tanti Paesi".

"Tutti gli italiani sono appassionati del calcio. A San Siro atmosfera incredibile. Mi aspetto di vivere questi sentimenti con i nostri tifosi, voglio renderli orgogliosi. Quando sono arrivato a Roma ho deciso di vivere in città, perché mi piace viverle. A Milano mi aspetto di fare lo stesso. Voglio vivere queste sensazioni al Milan. Voglio conoscere tante cose. Voglio vedere la passione dei nostri tifosi qui a San Siro. Non vedo l'ora di vedere le energie degli stadi in Serie A".