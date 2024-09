Fonseca in conferenza stampa: “Serve concentrazione, su Theo e Leao…”

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita di domani tra Milan e Venezia a San Siro

Stefania Palminteri Redattore 13 settembre 2024 (modifica il 13 settembre 2024 | 14:36)

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in merito alla sfida di domani sera a San Siro tra Milan e Venezia. Ecco di seguito le sue parole.

Domani attesi 70mila tifosi a San Siro. Cosa ne pensa?

"Dopo queste prime partite è una grande dichiarazione d'amore dei tifosi, e anche una grande responsabilità per noi di renderli orgogliosi. Domani vogliamo ripagare il supporto dei nostri tifosi".

Questo Milan-Venezia può essere considerato importante quanto le sfide contro Liverpool e Inter?

"Non abbiamo vinto le prime tre partite, ora tutte sono importanti. Sono fiducioso come sempre, è importante vincere, dopo pensiamo al Liverpool e al derby. Ma dobbiamo rimanere concentrati su domani".

Su Theo e Leao, saranno titolari?

"Se saranno titolari non lo so. Quello che ho visto dopo le nazionali sono due giocatori in buona condizione, allegri nel lavoro".

Avvio difficile, si sente sotto esame?

"Sono sempre sotto esame. Gli allenatori dipendono dai risultati. Sono concentrato solo sul mio lavoro, non può essere altrimenti. Se mi concentro su quello che dicono e scrivono gli altri diventa difficile lavorare. Tutti dobbiamo lavorare per migliorare".

Sarà possibile vedere Reijnders in posizione più avanzata?

"Sì, abbiamo questa possibilità. Nelle dinamiche della squadra cerco sempre di avere i giocatori nelle posizioni più adatte alle loro caratteristiche. Non lo abbiamo schierato più avanti perché non abbiamo avuto momenti in cui avevamo possesso palla più avanti. Mi sono piaciute le partite di Tijji in nazionale".

Come ha fatto uscire nel passato da momenti difficili? C'è una chiave?

"Non so se c'è una chiave. Io continuo con la stessa passione e fiducia, cercando di risolvere i problemi avuti in queste tre partite. In questo momento devo pensare solo alla squadra e al lavoro da fare con i giocatori: questa è la chiave, concentrarsi sul lavoro".

Ha sentito Ibra in questi giorni?

"Sì".

Conosce Sarri?

"Per me è il migliore allenatore italiano".

Sarri ha detto che Loftus-Cheek è una mezz'ala fatta e finita. Boban ha detto che bisogna giocare a 3 a centrocampo per le caratteristiche della squadra. Si può pensare ad un cambiamento in questo direzione?

"Rispetto sempre le opinioni degli altri, soprattutto se sono costruttive come quelle di Sarri e Boban. Sono opinioni, ma io lavoro con i giocatori. Non abbiamo tutti le stesse idee, io devo seguire quello in cui credo, non quello che dicono gli altri".