Fiorentina-Milan, Fonseca: “La squadra è in crescita, su Morata…”

Stefania Palminteri Redattore 6 ottobre - 20:35

Paulo Fonseca ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le dichiarazioni.

Il Milan è cresciuto partita dopo partita, il derby la svolta. Ora una trasferta importante in serie A. Continua la ricerca della continuità?

“La squadra è in crescita, anche se non abbiamo vinto col Leverkusen sento che la squadra è in crescita a tutti i livelli. In Serie A le partite sono tutte difficili, sarà una partita diversa da quella fatta a Leverkusen. Marcano uomo a uomo, ci siamo allenati per questo. E penso che i giocatori abbiano capito che queste partite si giocano in modo diverso. Per me oggi non è tanto importante la qualità del nostro gioco posizionale ma vincere”.

Morata insostituibile?

“È importante per la nostra struttura, non solo per come gioca ma anche per l’esperienza, l’energia, è un esempio per gli altri per come lavora difensivamente. Da quando giochiamo con lui la squadra è cresciuta”.

È difficile fare i tre punti in trasferta in Serie A?

“È sempre difficile fare tre punti in Serie A, contro tutte le squadre. A volte è importante viverlo per capirlo, la Serie A per me è il campionato più difficile di tutti. Gli allenatori che arrivano qui vedono che è totalmente diverso: in una partita dobbiamo essere in un modo, in un’altra dobbiamo essere in un altro modo. È molto difficile”.