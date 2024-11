F.Galli: “Fonseca ha ridato forza al Milan, è stata una vittoria di squadra”

"Non mi aspettavo questa difesa a cinque visto che Musah ha praticamente giocato basso a destra per dare una mano a Emerson Royal. Tutti hanno fatto una grande partita comunque, sono stati squadra per tutta la gara e alla fine è arrivata una vittoria meritata. Il Milanha giocato con grande precisione e sicurezza.Non è mai facile andare al Bernabeu e fare tre gol. Fonseca va sostenuto. Gli va dato atto che ha ridato forza e sicurezza alla squadra. Ha assolutamente in mano la squadra. E' stata una vittoria di squadra".