Ex Milan: Nikola Kalinic da l’addio al calcio, ora farà…

Tifose e tifosi del Milan , ricordate Nikola Kalinic ? Nell'estate 2017 il croato, di professione attaccante, arrivò dalla Fiorentina per 22,5 milioni di euro dietro precisa richiesta dell'allora tecnico rossonero, Vincenzo Montella . Con la maglia del Diavolo, però, Kalinic visse una stagione infelice, un po' come tutto il Milan di Yonghong Li , Han Li e della coppia dirigenziale Marco Fassone - Massimiliano Mirabelli . Neanche la cura di Gennaro Gattuso , subentrato a novembre a Montella, servì a rigenerare il classe 1988 che, alla fine, collezionò con i colori del Milan ben 41 partite tra Serie A , Europa League e Coppa Italia , segnando però appena 6 gol (tutti in campionato).

La sua esperienza si concluse dopo un anno, visto che, nell'estate 2018, Kalinic fu poi scaricato all'Atlético Madrid per 14,5 milioni di euro. In queste ore il giocatore, che in carriera ha indossato anche le maglie di Hajduk Spalato, Blackburn, Dnipro, Roma e Hellas Verona, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Kalinic, quindi, ha smesso con il calcio tirando gli ultimi calci a un pallone nell'Hajduk. Club in cui ora, però, è rimasto a lavorare. Da oggi, infatti, è direttore sportivo della società croata.