Ex Milan: Jeremy Menez dice addio al calcio giocato

Jeremy Menez, ex Milan, ha annunciato il suo addio al calcio giocato tramite un post sul suo 'X'. 20 gol in 46 match con la maglia rossonera

Jeremy Menez lascia il calcio giocato. L'attaccante francese, in un video postato su X dal giornalista Jonathan Beilin, ha annunciato il suo ritiro. L'ex Milane Roma, svincolato dopo l'esperienza al Bari, ha annunciato anche la sua avventura nella Kings League. Menez ha vestito per due stagioni la maglia del Milan, dal 2014 al 2016, segnando 20 reti in 46 partite.