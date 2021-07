Euro2020 | Sconcerti: “Grande Italia! Ma che sofferenza”

Il giornalista ha esaltato ai microfoni di TMW la prestazione degli Azzurri e il gioco messo in campo dal Ct Roberto Mancini

Il giornalista ha analizzato con occhio critico la sfida: "Bella proprio perché sofferta e contro un grande avversario che giocava meglio di noi. Abbiamo trovato il pallone raramente ma siamo stati in campo e all'altezza. Non siamo stati un solo minuto in svantaggio. L'abbiamo retta col carattere, con la voglia di non perdere. Barella e Verratti venivano risucchiati dalla qualità spagnola in mezzo al campo. L'unico errore è stato quello di mettere Jorgihno su Pedri, perché ha lasciato soli sia Barella che Verratti".