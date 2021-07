Euro2020 | Marchisio: “L’Italia ha meritato di arrivare qui “

L'ex-centrocampista bianconero ha voluto dare un ultimo incoraggiamento agli Azzurri prima del fischio d'inizio

Redazione Il Milanista

Siamo ad un passo dal fischio di inizio tra e Italia e Spagna, partita valida per le semifinale di Euro2020. Gli Azzurri scenderanno in campo contro le Furie Rosse per inseguire i sogno europeo, due compagini in cerca di riscatto a livello nazionale e internazionale.

A dire la sua sugli ultimi aspetti tecnici ancor non analizzati, è stato il Principino, l'ex-centrocampista Juventino, Claudio Marchisio. In funzione di commentatore della Rai, l'ex-calciatore ha dichiarato: “L’Italia non deve cambiare la propria identità e il proprio gioco perché se siamo arrivati fino a questo punto è perché abbiamo giocato come sappiamo fare".

Come sarà giocata la semifinale di Euro2020?

Il principino ha ricordato di non fare pazzie: "Gli uno contro uno possono essere decisivi, Chiesa e Insigne possono fare male in queste situazioni. Immobile? Dovrà essere la sua partita, dovrà buttare tanto in campo come del resto tutti i compagni. Centrocampo? Lo scontro più bello in mezzo al campo sarà quello fra Pedri e Barella".

L'ex-Juve ha analizzato l'attacco spagnolo: "Vedremo come si muoveranno i loro tre attaccanti e i loro centrocampisti. Penso che proveranno ad abbassarci per avere il possesso della palla e favorire gli inserimenti da dietro e il gioco in velocità. Giocheranno a spazi aperti senza dare punti di riferimento e questo potrebbe creare qualche problema alla nostra retroguardia che finora si è ben disimpegnata quando ha avuto a che fare con un centravanti vero come per esempio Lukaku nei quarti contro il Belgio".

Marchisio ha poi chiuso con una considerazione sul percorso azzurro e sul terreno di gioco: "È una gara tanto meritata dagli azzurri che ci sono arrivati, a differenza dei nostri avversari, con tutte vittorie. La nostra nazionale finora ha dimostrato di saper vincere queste partite, come quella contro il Belgio, grazie alla forza del gruppo plasmato dal ct Mancini. Ha piovuto quasi tutto il giorno, ma il campo di Wembley viene innaffiato anche in questo momento quindi il terreno di gioco sarà molto veloce e questo potrà favorire i palleggiatori del nostro centrocampo, ma anche quelli della Spagna".