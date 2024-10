Di Stefano: “Quest’anno manca una figura come Maldini nel Milan”

Peppe Di Stefano ha parlato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti in merito al Milan e alla mancanza di una figura in società come Maldini

"Dal punto di vista generale, il tifoso medio del Milan pensa sia una follia non avere un Maldini al Milan. Ma la proprietà fa le proprie scelte, giuste o sbagliate che siano. Quest'anno sta venendo a mancare una figura come Maldini, ma anche uno come Massara. Il Milan potrebbe vincere, ma mancherebbe sempre una figura come lo è stato Maldini qui. In molti pagherebbero per avere una storia come quella che è stata Maldini con questi colori".