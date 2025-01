Di Stefano: “Ibrahimovic presente oggi a Milanello con la squadra”

“È arrivato Zlatan Ibrahimovic qui a Milanello per assistere all’allenamento dopo la brutta sconfitta. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri, le facce, l’ha detto Conceiçao nel post partita. C’è un problema serio al Milan che non riguarda solo esclusivamente Conceiçao e non riguardava solo esclusivamente Fonseca e che non riguarda solo ed esclusivamente Stefano Pioli, chiaramente nell’ultima parte della sua esperienza. Questi continui up and down, non sono problemi di natura tecnico tattica ma evidentemente c’è tanto altro. C’è da ricercare in profondità il problema del Milan, che quando ci sono delle gare secche, come quelle di Madrid, come il derby, come quelle di Supercoppa, riesce a giocarsele bene e vincere. Ma quando ci sono partite di ordinaria amministrazione va in totale sofferenza. Ieri per assurdo c’è stata per assurdo una doppia partita del Milan.