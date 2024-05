Di Marzio: “Fonseca sta prendendo tempo con il Lille, aspetta il Milan”

L'unico ostacolo per il passaggio di Paulo Fonseca al Milan sarebbe stato il rinnovo con il Lille , ma ad oggi anche quello potrebbe essere superato. Come affermano i principali organi di informazione negli ultimi giorni, infatti, il club rossonero sarebbe interessato ad ingaggiare l'ex Roma per la panchina in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce c'era in un primo momento il Marsiglia , destinazione che avrebbe rifiutato sapendo di essere nel mirino anche del Diavolo.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, inoltre, il Lille avrebbe avuto un incontro con Paulo Fonseca per proporgli in rinnovo di contratto. Il tecnico, però, avrebbe preso tempo in questo senso, consapevole di essere il primo nome sulla lista del Milan in questo momento. Non è quindi arrivato un vero e proprio rifiuto, ma sarebbe un altro segnale della sua volontà di trasferirsi in rossonero nella prossima stagione. Ora la prossima mossa spetta quindi al Diavolo.