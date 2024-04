Designazioni arbitrali: Sassuolo-Milan a Massa, Guida al VAR

Sono uscite le designazioni arbitrali per la partita tra Sassuolo e Milan. Arbitrerà Massa, Guida sarà al Var

Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Sassuolo-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domenica 14 aprile, alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Vecchio, Prontera sarà il quarto uomo. Al V.A.R., per Sassuolo-Milan, designato infine Guida e Chiffi come AVAR.