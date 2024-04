Designazioni arbitrali: Marciniak sarà l’arbitro di Roma-Milan

Il futuro del Milan potrebbe decidersi nei prossimi giorni. I rossoneri, infatti, si preparano per giocare giovedì la partita di ritorno di Europa League contro la Roma . Poi sarà il momento del derby contro l'Inte r . Queste partite potrebbero essere decisive per la stagione del Diavolo. Si parte con la sfida ai giallorossi all'Olimpico. Deciso l'arbitro della partita.

Sarà il polacco Szymon Marciniak , classe 1981 , ad arbitrare Roma-Milan , partita di ritorno dei quarti di finale dell' Europa League 2023-2024 , in programma giovedì 18 aprile alle ore 21:00 allo 'Stadio Olimpico' di Roma. Al suo fianco, gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik; il quarto uomo sarà Paweł Raczkowski. Al VAR , invece, Tomasz Kwiatkowski e AVAR Bartosz Frankowski.

