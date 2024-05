Designazioni arbitrali: Milan-Genoa sarà affidata a Prontera

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per le partite della 35^ giornata. Milan-Genoa verrà affidata a Prontera

Sarà Alessandro Prontera , classe 1986, della sezione A.I.A. di Bologna a dirigere Milan -Genoa , partita della 35^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domenica 5 maggio 2024 , alle ore 18:00 , allo stadio 'San Siro' di Milano.

Prontera , nel suo compito, sarà assistito da Vivenzi e Mondin . Il quarto uomo della sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli e i rossoblù di Alberto Gilardino, invece, sarà Caputi. Al V.A.R. , per Milan-Genoa , ci sarà infine Serra , coadiuvato da La Penna .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.