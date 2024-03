Designazioni arbitrali: Fiorentina-Milan verrà affidata a Maresca

Si rendono note le designazioni arbitrali degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile. Il match dell'Artemio Franchi tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Milan di Stefano Pioli, che andrà in scena sabato sera alle ore 20:45, sarà affidata a Maresca. Passeri e Costanzo assistenti e Ayroldi come IV uomo. Per concludere, al VAR Di Paolo mentre AVAR Guida. Sarà una gara importantissima per i rossoneri che vorranno centrare i tre punti, con l'obiettivo di dare continuità alle ultime uscite di campionato, dato anche l'impegno infrasettimanale, tra le prossime giornate, con la Roma.