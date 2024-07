De Paola: “Maldini non ha mai spiegato il motivo del divorzio con il Milan”

"Se a Napoli scorre l’adrenalina, a Milano, sponda rossonera, non regna affatto la serenità. Riuscirà Ibrahimovic a far dimenticare il passato da dirigente di Maldini? È questa la scommessa. Vorremmo però ricordare ai tanti che rimpiangono l’immenso Paolo che una cosa è avere un grande passato da calciatore, altra è trasformarsi in manager rimanendo agli stessi livelli di popolarità. Maldini ha parlato moltissimo dopo l’uscita dal club rossonero. In tante interviste. Dispensando giudizi e raccontando aneddoti, ma non ha mai spiegato con chiarezza il motivo del suo divorzio dovuto a una suscettibilità di carattere che un dirigente non può permettersi se vuole portare avanti una missione strategica per tutti e non solo per se stesso. La speranza è che Ibra mostri quella duttilità e quel buonsenso assolutamente necessari per affrontare simili sfide. I tifosi sono pronti a schierarsi, è questione di tempo".