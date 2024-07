De Paola: “L’Italia ha bisogno un nuovo presidente e allenatore”

"Io non metto alla guida della nazionale e quindi alla vetrina del nostro paese un apprendista. Serve uno che ha delle sicurezze nel suo campo, non si possono trasferire le certezze che si creano quotidianamente lavorando in un club. Chi pensava di poterlo fare ne è uscito con le ossa rotta come Sacchi. Il Sacchi del Milan era completamente diverso da quello della nazionale. Sono allenatori ottimi per il lungo periodo, non per competizioni brevi e Spalletti dopo questa figuraccia non ha espresso nulla. Gli alibi e le parole di Spalletti mi hanno deluso, il nostro campionato ha fornito tanti giocatori anche alle altre nazionali e si stanno comportando bene. Non si scappa, dovevano dimettersi Gravina e Spalletti. Serve un nuovo presidente federale e un allenatore che sappia coordinare al meglio i giocatori in un periodo breve".