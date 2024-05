De Grandis: “I tifosi volevano Klopp o Conte, invece si parla di Fonseca…”

Intervenuto al Club di Sky Calcio di ieri sera, Stefano De Grandis ha parlato della situazione in casa Milan . I tifosi sono preoccupati per il probabile arrivo in rossonero di Fonseca come nuovo alleanatore, tecnico in scadenza al Lille. Il noto giornalista ha detta la sua. Ecco il pensiero.

"La festa c’è stata perché in questo momento il tifoso del Milan è un po’ interdetto, passato dal Pioli’s on Fire al Pioli Out. Ma dal momento che le alternative sono Lopetegui e Fonseca… Non voglio screditare Fonseca, è un buon allenatore. Ma parlando coi tifosi del Milan mi dicono che piuttosto che il portoghese avrebbero tenuto Pioli. O gli dai Conte, Klopp o una garanzia e sono sereni: così sono preoccupati. Non conoscono Fonseca e le sue piccole imprese, rispetto ai giocatori che aveva a disposizione, tra Lille e le altre esperienze. Con la Roma non ha fatto malissimo, ma non ha una grande immagine in Italia. Tu sei un addetto ai lavori e valuti: per il tifoso della Roma arriva sesto e viene eliminato in semifinale di Europa League con lo United".