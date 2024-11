Damiani: “L’Inter va a singhiozzo, sul Milan meglio che non mi pronunci”

Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha parlato della situazione attuale in Serie A, citando anche il Milan

Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di Radio Marte, in merito alla situazione attuale in Serie A :

"I risultati partono da una grande società, poi da un bravo allenatore e ovviamente senza i calciatori bravi non si vince nulla, ma avere alle spalle un team di prim'ordine è sempre un vantaggio. Il primato del Napoli? Le altre sono piene di problemi, l'Inter va un po' a singhiozzo, il Milan meglio che non mi pronunci, l'Atalanta potrebbe giocarsela con gli azzurri, che a mio avviso sono favoriti per il titolo".