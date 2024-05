Curva Sud Milan: ancora protesta dei tifosi con il Cagliari

Secondo quanto riportato da gazzetta.it anche contro il Cagliari , dovrebbe proseguire lo sciopero del tifo indetto da Curva Sud Milano e Associazione Milan club iniziata prima della sfida col Genoa di domenica scorsa. Sabato sera a San Siro non ci dovrebbero essere quindi cori , bandiere e striscioni, quanto meno nei settori abitualmente più appassionati dello stadio. Un clima che quindi potrebbe essere di nuovo quantomeno strano per i calciatori del Milan.

