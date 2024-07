Criscitiello: “Fonseca? Rischia di essere un flop, servono 5 rinforzi”

Michele Criscitiello ha parlato del Milan, di Fonseca, di Ibrahimovic, dei tifosi e del mercato rossonero. Ecco le sue parole a Sportitalia

Stefania Palminteri Redattore 8 luglio 2024 (modifica il 8 luglio 2024 | 15:34)

Oggi è stato il giorno del primo vero impatto di Paulo Fonseca con il Milan. Il nuovo allenatore rossonero ha parlato per la prima volta in conferenza stampa. Con lui anche Ibrahimovic. Nel giorno del raduno non ci sarà la Curva Sud. Michele Criscitiello ha parlato di questo, del mercato e non solo. Ecco le parole del noto giornalista nel suo editoriale per Sportitalia.

"Senza tifosi. Si aspettava, ogni anno, il raduno a Milanello per sentire la passione dei tifosi e della Curva Sud. Invece come ha finito, il Milan ricomincia. Senza cori, bandiere ed entusiasmo. In effetti la società ha voluto sfidare i tifosi e i primi indizi non lasciano ben sperare. Fonseca non riscalda ma raffredda. Speriamo di sbagliarci e che dia a tutti una lezione ma le percentuali di flop sono elevatissime".

Criscitiello parla di quello che per lui sarebbe un flop del Milan: "Anche un terzo o quarto posto. Sei al Milan e ogni anno hai l’obbligo di lottare per lo scudetto. Chi prende il Milan, che sia Presidente o allenatore, deve sapere che a maggio i tifosi vogliono scendere in piazza".

Criscitiello e il blocco sul mercato: "Questo clima raffredda anche il mercato perché se un big viene avvicinato dal club rossonero pensa anche a queste cose. Certamente, la prima cosa restano i soldi ma a parità di condizioni il fattore ambientale conta. Fonseca non è uno sprovveduto ma sul mercato c’era ampia scelta. I tifosi non hanno capito le scelte e non capiscono neanche il ruolo di Ibra. Da lui ci aspettavamo più personalità e meno conferenze di facciata. A questa squadra servono 5 rinforzi di assoluto valore. Il tutto esaurito (negli abbonamenti) è un gesto d’amore e non di fiducia".