Calamai: “Fonseca non mi convince, buon professionista ma nulla di più”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Luca Calamai che ha detto: "Fonseca-Milan? Non mi convince questa scelta, non l'ho capita. Lo abbiamo già visto, buon professionista ma niente di speciale. Il Milan è una strana e misteriosa normalità. Fonseca è la normalità, il Milan ha bisogno di un grandissimo attaccante ora se vuole tornare grande. Morata non è il grande bomber, anche lui lo abbiamo conosciuto nei suoi pregi e nei limiti”.