Crespo: “Zirkzee è un giocatore che garantisce un futuro, non Lukaku”

Sulla sua preferenza per il più giovane Zirkzee: «Non ho detto questo, però anche la faccenda anagrafica ha la sua importanza. Zirkzee è un giocatore che garantisce un futuro, Lukaku mi sembra una soluzione più adatta all’immediato. In soldoni: l’olandese ha notevoli margini di crescita, mentre le qualità di Lukaku le conosciamo da parecchi anni. Si fa presto a dire: mi serve un centravanti. Ma poi bisogna vedere che tipo di centravanti, non sono tutti uguali. Io non ero mica simile a Gabriel Batistuta, tanto per andare sul personale. E difatti potevamo convivere e abbiamo giocato assieme in Nazionale».