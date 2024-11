Costacurta: “I duelli aerei solo uno dei problemi della difesa del Milan”

Le parole di Alessandro "Billy" Costacurta sulla situazione difensiva del Milan: "Duelli aerei solo uno dei problemi della difesa del Milan. Credo che la parte sinistra sia un pochino in sofferenza: chi gioca in quel ruolo nella fase difensiva, Theo, spesso non è attento. In realtà credo che ci sia poco aiuto per Theo Hernandez, mi riferisco a quello che di solito gioca davanti a lui. Non mi riferisco solo a Leao. Ma fosse soltanto questo. Contro il Napoli abbiamo visto delle imbucate centrali dove i due difensori sembrano sconosciuti".