Condò: “Scudetto? Vedo ancora l’Inter, il Milan si è rinforzato”

Paolo Condò, nell'edizione odierna di Repubblica, ha fatto il punto sulla stagione in arrivo: secondo lui, Milan, Juventus e Atalanta si posizioneranno dietro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “L’Inter è la favorita naturale per i 19 punti di vantaggio accumulati l’anno scorso. È vero che il Napoli ne dissipò 16, ma l’Inter non ha perso Marotta, Inzaghi e Bastoni, per citare le figure corrispondenti a Giuntoli, Spalletti e Kim. L’unica cosa che ha cambiato è la proprietà, guadagnando in prospettiva. Sarà una stagione stressante, perché la forza si accompagna sempre alle responsabilità e quindi è richiesto un lungo cammino nella nuova Champions”.