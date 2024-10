Condò: “Leao? Fonseca lasciandolo in panchina ha fatto capire che…”

"Se la capolista e la favorita avanzano senza perdersi in ciance, le inseguitrici non hanno acquisito meriti di gioco maggiori. Ma qui va riconosciuto che due partite promettenti fino a quando è rimasta la parità numerica (Milan-Udinese e Juve-Lazio) si sono presto guastate a causa di espulsioni evitabili. L’uomo che fila da solo verso la porta viene fermato correttamente dal difensore in rimonta una volta su dieci, a stare larghi. Nelle altre nove scatta il cartellino rosso. Va bene la trance agonistica, ma gente esperta come Reijnders e Romagnoli dovrebbe ragionare anche sotto pressione.