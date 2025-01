Condò: “Juve-Milan? Conceicao è stato bravo a dare adrenalina sullo 0-1”

"Il merito del primo Milan di Sergio Conceicao è quello di raccogliere e rimettere in circolo tutta l'adrenalina via via perduta dalla Juve, una specie di osmosi che nei cinque minuti in cui tutto succede fa impallidire di inedia gli uni e avvampare di energia gli altri. Ci sono delle ragioni tattiche dietro al ribaltamento del campo, che per un'ora è in chiara pendenza a favore della Juve ma poi cambia asse e diventa in discesa per il Milan: gli inserimenti di Musah e Abraham compattano la squadra in un 4-4-2 che avanza furioso sul ripiegamento avversario".