Condò: “Conceicao ha avuto l’adesione dei due talenti che ha in rosa”

Paolo Condò ha parlato in un articolo uscito su il Corriere della Sera in merito al Milan .

"Quando gli allenatori ci spiegano che i numeri dei moduli contano relativamente perché è l'atteggiamento a fare la differenza, intendono esattamente quanto di strepitoso ha fatto vedere il Milan nella grande rimonta di Riyad. Sergio Conceicao ha riscosso la fondamentale adesione dei due talenti superiori che ha in rosa: buttato dentro all'intervallo, Leao ha subito accelerato oltre la possibilità di venire fermato in modo irregolare. Theo ha scaricato in porta il 2-1, esorcizzando qualsiasi tentazione di darsi per vinti".