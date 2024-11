Compagnoni: “Leao? Sembra che ora stia bene e abbia capito i suoi errori”

"L'aveva fatto capire sabato sera a Monza insomma (Fonseca, ndr). Ma anche perché poi non è che abbia fatto bene Okafor, anzi, che ha bucato la prestazione di Monza, si è divorato due occasioni. Leao è entrato anche benino, ha fatto quella percussione, quel coast to coast straordinario, divorandosi però una volta davanti al portiere l'occasione.

Però dà la sensazione di stare bene, di aver capito quali sono i suoi errori. È chiaro che nella fase di non possesso non vederemo mai giocare come vuole l'allenatore, non ce l'ha proprio, però lo vedo più cattivo, più determinato. È possibile, perché con Leao lo è, che queste panchine, tre consecutive in camponato, più la sostituzione nel momento decisivo della partita contro il Bruges, abbiano avuto qualche effetto.