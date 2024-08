Champions League: Real e poi Liverpool, ecco le 8 avversarie del Milan

Da 32 squadre si passerà a 36, tutte dentro un unico girone. Ogni Club giocherà 8 partite diverse di cui 4 in casa e 4 in trasferta. Alla fine degli 8 turni non ci saranno retrocessioni nelle coppe minori. Le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi, dal nono al ventiquattresimo posto ci saranno i playoff per accedere agli ottavi. Quelle dal nono al sedicesimo affronteranno una delle squadre dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto. I club, invece, che si classificheranno dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno definitivamente eliminati.