Champions League: il Milan rischia la terza fascia, il motivo…

In attesa del sorteggio, il Milan rischia di finire in terza fascia per la nuova edizione della Champions League: ecco svelato il motivo

Stefania Palminteri Redattore 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 17:35)

Una nuova stagione è alle porte e, attendendo il campionato che inizierà fra poco meno di 12 giorni, ecco che sale l'entusiasmo anche per la nuova Champions League. Nuovo look, nuovo formato, più match e, soprattutto, più spettacolo. La nuova Coppa dalle Grandi Orecchie si appresta ad essere il palcoscenico più prestigioso al mondo e i tifosi del Milannon vedono l'ora di rivivere delle magiche notti europee.

Tuttavia, il Milan rischia di partecipare alla nuova Champions League partendo dalla terza fascia. Come riportato da Numericalcio.it, infatti, l'Inter sarà la testa di serie, la Juventus e l'Atalanta verranno inserite nella seconda fascia mentre il Bologna dovrà accontentarsi della quarta. E il Milan? Il caso dei rossoneri dipende, purtroppo, dal risultato dei Rangers. Qualora il club scozzese non dovesse superare i preliminari ecco che il Diavolo si andrà ad unire alla seconda fascia. In caso contrario, invece, il Milan verrà inserito nella terza, e più complicata, fascia.