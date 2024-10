Champions League: c’è lesione per Rodrygo, salterà il Milan

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Rodrygo per diverso tempo. L'infortunio rimediato nella clamorosa remuntada inferta al Borussia Dortmund al Bernabeu per il 5-2 finale, infatti, ha visto il club spagnolo prenotare degli esami strumentali per accertare l'entità del problema fisico rimediato dal brasiliano: una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Niente di peggio per Carlo Ancelotti, che dunque sarà senza la stella classe 2001 non solo nel Clasico col Barcellona, ma anche Valencia e Milan.