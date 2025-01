Cassano: “Ibrahimovic è l’unico che ci ha messo la faccia dopo l’esonero”

"Non ha colpe, zero. Perché se avesse colpe Ibra gli direi anche a lui che ha sbagliato. La scelta Fonseca è stata di Ibra. Ibra è stato l'unico, a differenza dei Furlani e di Cardinale a metterci la faccia. Quando lui giustamente dice che le scelte tecniche le fa lui, l'ha scelto lui, è vero. Io gli do colpe zero perché visto che chi comanda, l'americano, ed il suo braccio destro di fiducia, che è a Milano, Furlani, sono loro che fanno pappa e ciccia.

Ma Ibra in questo momento qua ha colpe zero, perché tra i quattro volti ha parlato, ha avuto i coglioni, come lui li ha, perché io lo conosco troppo bene, lui tira fuori i coglioni e non ha problemi ad affrontare le situazioni se deve prendersi delle responsabilità o meno. In questo momento qua lui non ha colpe".