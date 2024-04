Caressa: “Allenatore del Milan? Ecco chi ci vedrei bene…”

Fabio Caressa, giornalista di 'Sky Sport', durante la trasmissione 'Sky Calcio Club' ha parlato del Milan e si è soffermato, in particolare, sul futuro della panchina rossonera. Per l'occasione, ha fatto anche il nome dell'allenatore che vedrebbe molto bene per sostituire Stefano Pioli nella stagione 2024-2025.