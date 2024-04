Capello: “Mi auguro per il Milan che lotterà per il prossimo scudetto”

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato degli orizzonti futuri possibili del Milan. Ecco di seguito le sue parole

Stefania Palminteri Redattore 24 aprile - 15:55

Il Milan sta per finire la stagione con un chiaro obiettivo, ovvero quello di chiudere la Serie A al secondo posto. Dopo sarà tempo di parlare di futuro. Tra mercato, allenatore e non solo. Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato degli orizzonti futuri possibili del Diavolo. Ecco le sue parole sulle possibilità del Milan di lottare per lo Scudetto.

"Me lo auguro. Per il Milan e per lo spettacolo: da due anni la Serie A dura mezza stagione, fino a quando una sola squadra non va in fuga e stravince senza rivali. Non è possibile che la corsa alla Champions diventi l’aspetto più interessante del campionato da febbraio in poi".

