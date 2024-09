Capello: “Milan con i titolari? Giusto così, prima i punti poi il turnover”

In mattinata, Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha parlato del Milan direttamente alla Gazzetta dello Sport .

Le parole di Fabio Capello: "Confermarsi dopo lo show del derby è stato fondamentale. Uno dei segreti di questa mini-serie positiva secondo me è nei movimenti di Tammy Abraham e Alvaro Morata. Entrambi sono giocatori molto mobili che aiutano i centrocampisti e aprono gli spazi. In particolare questo lavoro lo fa molto bene Morata: spesso si abbassa senza poi perdere lucidità in zona gol. Milan e Inter hanno giocato con i titolari. Giusto così: prima si fanno i punti poi si pensa al turnover. Il campionato è appena cominciato, i ritmi sono alti e i giocatori non sono stanchi. Quando saremo a febbraio o marzo allora si potrà pensare di fare un turnover ragionato".