Capello: “Leao è sempre stato scostante, mi preoccupa di più Hernandez”

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria in rimonta del Milan contro il Parma :

"Anche ieri, la rimonta è arrivata più di impeto che di qualità, grazie anche alla grinta di un trascinatore come Pavlovic, vera nota positiva della giornata. Gli uomini più dotati - Theo e Leao -, invece, non erano più in campo. Sostituiti all’intervallo dopo 45’ inaccettabili sotto ogni punto di vista, a cominciare dall’atteggiamento. Sul doppio cambio, io sto con Conceiçao, sebbene sappia che la catena sinistra, almeno sulla carta, è il vero punto di forza del Milan. Penso comunque che i compagni abbiano recepito bene il messaggio lanciato dal tecnico: se giochi in modo superficiale, ti tolgo, chiunque tu sia. Una mossa coraggiosa, ammirevole. Ma anche Fonseca aveva fatto qualcosa di simile e alla fine è servito a poco.