Capello: “Davids era forte ovunque, chiesi di cederlo all’estero ma…”

"Davids non era forte solo lì, era forte anche da noi. Io l'ho dovuto mandare via perché c'erano stati alcuni dei problemi dal lato comportamentale. Però avevo chiesto espressamente di non darlo a nessuna italiana, di cederlo all'estero per piacere. Poi i dirigenti mi hanno detto "lo mandiamo alla Juventus" ed è andata così". Con la maglia della Juventus, Davids ha giocato dal 1997 al 2004 prima di passare al Barcellona e poi tornare in Italia vestendo anche la maglia dell'Inter.