Caldara: “Rimorsi? Non aver dato ciò che volevo al Milan”

Matteo Caldara, ex difensore rossonero, ha parlato a 'gianlucadimarzio.com' in merito alla sua carriera e il passato al Milan

"Ho pensato al ritiro. Mi sono fatto mille domande. Ma non ho mai trovato le risposte giuste. Rimorsi? Probabilmente due. Il primo è quello di non aver giocato con la Juventus. In quella rosa c'erano giocatori incredibili. Il secondo è non essere riuscito a dare ciò che volevo al Milan. Contro la Salernitana (la sua ultima partita in rossonero, ndr) mi sono reso conto di cosa ho vissuto. Arrivo al Milan e subisco un infortunio al tendine d'Achille. Certo, qualcosa di grave ma che ho superato. Ma quello al crociato non l'ho mai accettato".