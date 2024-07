Calciomercato: una big di Serie A su Brescianini, perchè il Milan gongola?

La sessione estiva di calciomercato è iniziata da pochissimi giorni eppure le dirigenze sono già in fermento in vista dell'avvio della prossima stagione: tra i calciatori più contesi in questo momento nel campionato di Serie A c'è senza ombra di dubbio Marco Brescianini, ex centrocampista del Milan. A fornire gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato il 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Come riportato dal noto quotidiano, infatti, sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui Fiorentina, Atalanta e soprattutto il Napoli di Antonio Conte, intenzionato a farla da padrona nelle prossima settimane.