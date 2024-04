Calciomercato Milan: tra Zirkzee e Jovic, il punto sull’attaccante

Quale futuro in attacco? E questo che molti tifosi del Milan si chiedono. Olivier Giroud sembra sempre più lontano dai rossoneri, il rinnovo di Jovic non è una certezza e, comunque, dovrebbe restare come terza opzione. Per questo il prossimo calciomercato sarà fondamentale per cercare il bomber del futuro. Uno dei nomi che spesso viene associato al Diavolo è quello di Joshua Zirkzee .

Matteo Moretto, esperto giornalista di calciomercato, nella rubrica 'The Daily Briefing' di Fabrizio Romano su Caught Offside ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare della situazione attaccante. Il primo obiettivo per il futuro e per il post Giroud resterebbe ancora Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna. Non solo, l'obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe quella di trattenere Luka Jovic con il rinnovo e proporlo come attaccante di riserva. Ricordiamo Secondo quanto ci risulta Jovic firmerà il rinnovo con il Milan per restare. Non sarà messo sul mercato per fare plusvalenza, bensì rimarrà in organico a disposizione. Ma come terza punta. Per quanto riguarda il prossimo attaccante, anche alla nostra redazione risulta forte la candidatura di Zirkzee.