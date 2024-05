Calciomercato Milan: i rossoneri vogliono prendere Wolf a zero

Il calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante. I rossoneri dovranno andare alla ricerca di un attaccante, col nome di Guirassy che sarebbe di nuovo in risalita, mentre il primo obiettivo resta Joshua Zirkzee del Bologna. Occhio anche a Fofana per la mediana. In difesa, oltre al possibile colpo Hummels , il Milan potrebbe tentare un altro 'acquisto' a parametro zero, sempre dal Borussia Dortmund .

Secondo la BILD il Milan vorrebbe ingaggiare Marius Wolf a parametro zero. Il 28enne, si legge, sarebbero pronto al passaggio in Serie A, ma dovrebbe ancora prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Sul giocatore ci sarebbe un interesse anche dalla Pro League saudita nelle ultime settimane, con il Leeds United interessato alla sua firma. Ha iniziato la sua carriera nel club come ala prima di passare al terzino destro. Vedremo se il Milan affonderà il colpo durante il calciomercato per il giocatore. Wolf è un calciatore classe 1995 che ha giocato 22 partite quest'anno in Bundesliga con 2 assist.