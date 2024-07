Calciomercato Milan: spunta l’idea Berardi! La quota…

Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo in questa sessione estiva di calciomercato, soprattutto dopo la retrocessione dei neroverdi, e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di vederlo al Milan. L'ultima stagione è stata parecchio travagliata tanto per lui quanto per il il club emiliano. Il ragazzo è incappato in un brutto infortunio, che lo ha costretto a rimanere fuori per parecchio tempo. Questo non gli ha permesso, tra le altre cose, di poter lottare al fianco dei suoi compagni nel momento più duro del club da diversi anni a questa parte. E senza l'aiuto della stella della squadra, la discesa in Serie B è stata quasi automatica.