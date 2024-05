Calciomercato Milan: il punto sul futuro di Maldini e Colombo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Daniel Maldini e Lorenzo Colombo , rispettivamente fantasista e centravanti classe 2001 e 2002 che giocano, attualmente, nel Monza in prestito dal Milan : entrambi saranno protagonisti dell'imminente sessione estiva di calciomercato .

Tanto Daniel Maldini quanto i suoi agenti, dunque, tra cui il fratello Christian, hanno votato in favore della cessione al Monza. Che, nei prossimi giorni, conta di chiudere l'accordo con il Milan. Per Maldini junior, contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2028. Tornerà, invece, al Milan per fine prestito Colombo, che ha convinto e segnato poco. Ultimo nelle gerarchie di mister Raffaele Palladino, salvo sorprese non sarà neanche confermato dal Milan.