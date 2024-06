Calciomercato Milan: si punta Leoni, offerto anche Colombo

Il baby difensore Giovanni Leoni, è un giocatore nel mirino di tantissime big della Serie A. Il giocatore su cui è forte l'interesse di Inter e Napoli, potrebbe piacere anche al Milan. Il classe 2006 della Sampdoria ha ben impressionato in Serie B, per questo potrebbe essere anche un colpo di calciomercato dei rossoneri. Come riportato da calciomercato.com, secondo alcune voci circolate a Genova il Milan avrebbe già anche abbozzato un'offerta alla Sampdoria. Per Leoni il Milan sarebbe disposto a investire 3 milioni di euro cash, più il prestito dell'attaccante Lorenzo Colombo. Secondo Primocanale però l'offerta del Milan non scalderebbe troppo i blucerchiati, in particolare per la contropartita Colombo. Vedremo se il giovane difensore Leoni arriverà al Milan, magari per il progetto Milan Futuro. E intanto, parlando sempre di mercato, ora massima attenzione. Il Milan sogna il colpaccio, arriva l'annuncio: "Tutto vero!" <<<