Calciomercato Milan: nuovo prestito per Lazetic, ecco dove…

Sono tantissimi i giocatori al rientro dai vari prestiti. Uno di questi è Lazetic, attaccante che giocava nel Milan Primavera, ma che non ha avuto tanta fortuna nei suoi prestiti. Marko Lazetic si trasferisce dal Milan al TSC , club giunto terzo nell'ultimo campionato. Ecco il post su Instagram del club che certifica il trasferimento dell'attaccante del Milan.

"Marko Lazetić (2004) è il quarto acquisto estivo del TSC. Il giovane attaccante è cresciuto nella scuola calcio della Crvena zvezda e ha giocato nella nazionale serba di tutte le fasce d'età. È un giocatore del Milan, ma ha giocato anche nella squadra austriaca dell'SCR Altach e in quella olandese del Fortuna Sittard. Verrà da noi in prestito per un anno. Marko, benvenuto nella famiglia TSC!".